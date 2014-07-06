Патриарх Кирилл не поедет на похороны митрополита Владимира - российские СМИ
20:33, 06 июля 2014Политика
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Глава РПЦ патриарх Кирилл не поедет на отпевание и похороны митрополита Киевского Владимира "во избежание провокаций".
Кирилл не приедет в Киев / Фото УНИАН
Вместо него от Русской православной церкви на похоронах главы УПЦ МП будет присутствовать глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Илларион, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя синодального отдела Московского патриархата.
Читайте такжеМитрополита Владимира похоронят на Лаврском кладбище"Святейший патриарх Кирилл решил не ехать, что бы избежать провокаций. Принято решение, что на похороны в Киев поедет митрополит Илларион", - сказал он.
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