Военным на Донбассе направили новую надежную амуницию

Украинским военным в зону АТО направили надежную амуницию, изготовленную по стандартам НАТО. Шесть тысяч касок и две тысячи бронежилетов, изготовленных в Польше, заказала Украина для силовиков в зоне АТО, говорится в сюжете ТСН.19.30.

Такая броня должна уберечь военных даже во время выстрела с нескольких метров. Это продемонстрировали наглядно. Такие жилеты из шести классов защиты имеют четвертый и пятый. Стоит один комплект новой экипировки 19 тысяч гривен. Деньги выделили из резервного фонда страны.

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Сами бойцы довольны новой амуницией.

"Можно взять с собой в бой, магазинов больше повесить. Простой бронежилет - это три магазина. Что такое иди в бой с тремя магазинами? А здесь можно повесить двенадцать!", - рассказал о дополнительных преимуществах новых бронежилетов один из бойцов Нацгвардии.