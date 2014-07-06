Специальная правительственная комиссия провела проверку в зоне АТО

В зоне проведения антитеррористической операции завершила свою работу специальная правительственная комиссия, созданная решением Премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Целью комиссии было проверить всестороннее обеспечение военнослужащих различных силовых структур, которые привлекаются к АТО.

Об этом сообщает Управление прессы и информации Министерства обороны Украины.

В рамках проверки представители Министерства обороны, Министерства социальной политики, Министерства здравоохранения и Министерства финансов, во главе с заместителем министра обороны - руководителем аппарата Петром Мехедом побывали в полевых лагерях сил АТО, пообщались с военными на блокпостах и в местах лечения.

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"Особое внимание мы обращали на вопрос материально-технического, медицинского и денежного обеспечения. К примеру, нас интересовали наличие бронежилетов, защитных шлемов и других средств, необходимых солдатам. В разговорах с бойцами Вооруженных Сил, Национальной гвардии и других силовых структур мы оценивали реальное положение дел и принимались меры по решению насущных проблем", - рассказал Петр Мехед.

В рамках работы правительственной комиссии состоялась встреча с руководством Изюмской центральной городской больницы, где лечатся раненые на Донбассе бойцы АТО.

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"По результатам работы межведомственной группы, будут подготовлены выводы и предложения по улучшению всестороннего обеспечения военнослужащих в зоне АТО. Эти данные уже в ближайшее время будут рассматриваться на заседании Кабинета Министров Украины. Поэтому, наши воины почувствуют еще большую поддержку со стороны власти и народа", - подытожил Мехед.