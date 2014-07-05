Россия перестала отдавать Украине военную технику из Крыма

Россия приостановила передачу Украине вооружений и техники из Крыма, принадлежащих Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщает МИД РФ на своем сайте.

«В связи с продолжающимися активными действиями украинских силовиков на Востоке Украины с применением тяжелого вооружения и боевой авиации, в результате которых гибнут мирные граждане, в том числе дети, а также разрушаются объекты гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской областей, российской стороной принято решение о приостановлении процесса передачи официальному Киеву вооружения, военной техники и материальных средств вооруженных сил Украины с территории Республики Крым Российской Федерации», - сказано в сообщении.

В МИД России подчеркнули, что данное решение будет действовать до полного прекращения украинскими силовиками боевых действий на востоке Украины и урегулирования ситуации мирным путем.

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Как сообщал УНИАН, с середины апреля текущего года до середины июня из акваторий оккупированного Россией Крыма в порты материковой части Украины, в соответствии с согласованным комиссией в составе представителей оборонных ведомств РФ и Украины графиком, было выведено 35 кораблей, катеров и судов, которые были захвачены российскими военнослужащими в марте текущего года.

На сегодняшний день в Крыму остались 17 кораблей, катеров и судов, в том числе 11 боевых кораблей, среди которых большой десантный корабль «Константин Ольшанский», корабль управления «Славутич», противолодочные корветы «Тернополь» и «Луцк», морские тральщики «Черкассы» и «Чернигов», большая подводная лодка «Запорожье», спасательный буксир «Кременец» и другие.

В середине июня источник УНИАН сообщил, что в Севастополе на неопределенное время приостанавливает работу совместная комиссия в составе представителей оборонных ведомств РФ и Украины по разблокированию и выводу в порты материковой части Украины корабельного состава Военно-морских сил Украины, а также по разблокированию и выводу украинской военной техники с территории Крыма.

Справка УНИАН. 16 марта при военной и политической поддержке Российской Федерации в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным самопровозглашенных крымских властей, 96,77% принявших участие в голосовании высказались за присоединение Крыма к России.

17 марта нелегитимный парламент Крыма провозгласил регион независимым суверенным государством - Республикой Крым – и обратился к России с предложением о принятии Республики Крым в состав РФ в качестве нового субъекта со статусом республики.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

21 марта президент РФ Владимир Путин подписал закон о присоединении Крыма и Севастополя к России на правах субъектов федерации.