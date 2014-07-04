Порошенко обещает: больше никакого одностороннего прекращения огня

Об этом он сказал во время встречи с лидерами парламентских фракций в пятницу, сообщила УНИАН пресс-служба Президента Украины.

«Я настроен на конструктивное и эффективное сотрудничество для восстановления доверия к парламенту», - сказал он в начале встречи.

Как отмечается в сообщении, Порошенко поблагодарил народных депутатов за поддержку предложений, в том числе и кадровых, внесенных им в Верховную Раду.

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Глава государства проинформировал парламентариев о телефонном разговоре с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Франсуа Олланд, во время которого речь шла об урегулировании ситуации на Донбассе. Европейские лидеры подчеркивали необходимость продолжения диалога президентов Украины и России.

В этом контексте Порошенко подчеркнул, что продолжение переговоров возможно лишь при условии обязательного соблюдения положений мирного плана всеми сторонами.

«Никакого одностороннего прекращения огня больше не будет!», - отметил Президент, подчеркивается в сообщении.

На встрече с президентом присутствовали Председатель Верховной Рады Александр Турчинов, председатель фракции ВО «Батькивщина» Сергей Соболев, председатель фракции партии «УДАР» Виталий Ковальчук, председатель фракции ВО «Свобода» Олег Тягнибок, глава группы «Экономическое развитие» Анатолий Кинах, глава группы «Суверенная европейская Украина» Игорь Еремеев, народные депутаты Николай Мартыненко, Руслан Князевич, Ярослав Москаленко, Андрей Иванчук, Виталий Хомутынник, говорится в сообщении.