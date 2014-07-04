В Николаевке силы АТО освободили более сотни заложников, которые несколько суток сидели в подвале

Министр обороны Украины Валерий Гелетей и командующий Национальной гвардией Степан Полторак доложили президенту Украины об освобождении от боевиков поселка Николаевка, который находится в непосредственной близости от Славянска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается, операция, в которой были задействованы бойцы Вооруженных сил, Национальной гвардии, батальона «Киев-1» и спецназовцы, проходила под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктора Муженко.

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В ходе операции в плен захвачено более 50 боевиков, среди которых есть граждане России, во главе с лидером по кличке «Скорпион». Освобождены 150 женщин и детей, которые более двух суток находились в подвале Дома культуры Николаевки и которых боевики собирались использовать в качестве живого щита.

«У боевиков началась паника. Освобожденным заложникам будет предоставлена возможность оздоровления», - говорится в сообщении.

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Президент Украины отметил высокий уровень проведения боевой операции. «Наша цель – мир, но мы вынуждены воевать ради достижения этой цели», - отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что, согласно его мирному плану, который был поддержан руководителями других стран, на протяжении действия режима прекращения огня боевики имели возможность избрать мир – сдать оружие, освободить заложников, вернуться к мирной жизни или покинуть территорию страны. «Они избрали войну, поэтому мы будем на это отвечать», - сказал Порошенко.