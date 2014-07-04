В “УДАРе” предложение Яценюка относительно изменений в Кабмине назвали “эмоциональной реакцией”

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

“Если премьер внесет конкретные предложения относительно переформатирования правительства, мы будем их внимательно рассматривать”, - сказал Розенко.

В то же время он отметил, что сегодня хотелось бы услышать “вместо эмоциональной реакции конкретные направления работы от премьер-министра, которые он считает необходимым усилить. Конкретные фамилии министров, которых он предлагает заменить”.Читайте такжеЯценюк допускает переформатирование Верховной Рады, правительства и коалиции

“А такая нервная реакция вызывает определенное непонимание у народных депутатов, судя по тем эмоциям, которые бурлили после этого в зале”, - сказал Розенко.

Как сообщал УНИАН, Яценюк предлагает Верховной Раде начать консультации по переформатированию состава Кабинета министров.

Также он отметил, что не исключает полного переформатирования Верховной Рады, парламентской коалиции и правительства в случае, если ветви власти не смогут наладить совместную работу.