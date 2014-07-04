Тигипко и Фирташ уволены с должностей сопредседателей социально-экономического совета
04:43, 04 июля 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко назначил министра социальной политики Людмилу Денисову главой трехстороннего социально-экономического совета.
Порошенко уволил Тигипко и Фирташа с должностей сопредседателей социально-экономического совета
Об этом говорится в указе Президента № 567/2014, опубликованном на его сайте.
"Назначить Денисову Людмилу Леонтьевну председателем Национального трехстороннего социально-экономического совета", - говорится в указе.
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Этим же указом Президент уволил с должности главы трехстороннего социально-экономического совета Юрия Кулика, назначенного на эту должность 18 мая 2013 г.
Кроме того, Порошенко уволил Сергея Тигипко, Василия Хару и Дмитрия Фирташа с должностей сопредседателей социально-экономического совета.
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