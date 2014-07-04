Террористы снова обстреляли аэропорт в Луганске
02:07, 04 июля 2014Политика
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3 июля в 21.30 боевики "ЛНР" снова обстреляли международный аэропорт Луганск. Стреляли из минометов со стороны окружной.
Террористы снова обстреляли аэропорт в Луганске / airport.lg.ua
По позициям украинских десантников выпущено 25 мин. Со стороны сил АТО потерь нет, пишет Информатор.
Ранее сообщалось о том, что террористы "ЛНР" пытались сбить самолет, который доставляет продукты десантникам.
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Напомним, что осада луганского аэропорта длится с 8 июня. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что все подъезды к этому стратегическому объекту заминированы, и "фактически он отрезан от внешнего мира".
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