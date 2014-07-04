Террористы снова обстреляли аэропорт в Луганске

По позициям украинских десантников выпущено 25 мин. Со стороны сил АТО потерь нет, пишет Информатор.

Ранее сообщалось о том, что террористы "ЛНР" пытались сбить самолет, который доставляет продукты десантникам.

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Напомним, что осада луганского аэропорта длится с 8 июня. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что все подъезды к этому стратегическому объекту заминированы, и "фактически он отрезан от внешнего мира".