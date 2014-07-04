Депутат: мы до сих пор не осознали, насколько важен контроль над информационным пространством

Об этом во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированной информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1», заявил народный депутат от ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко.

"Информационная война сформировала поддержку Путина, которая сейчас составляет более 80% населения, которое одобряет агрессию Москвы. Информационная война является следствием того, что Российская империя не осознает себя без Украины и она своим следствием имеет то, что россияне не понимают, что украинцы - это отдельная нация, со своим языком, культурой, со своей, значительно более древней, историей", - отметил депутат.

"Сегодня в нашей стране есть серьезная проблема. Мы поняли, насколько важной является сильная армия. Мы ее возрождаем, стараемся финансировать. Верховная Рада проголосовала за увеличение финансирования из госбюджета. Но мы до сих пор не осознали на уровне власти, насколько важным является контроль над информационным пространством. И, самое важное, -- информационная пропаганда. Пропаганда на основе правды", - подчеркнул Мирошниченко.

Политик подчеркнул, что путинская пропагада базируется на основе лжи, в которую все верят, потому что она является системной. "Кино, новости, ТВ, радио, музыка. Все направлено на путинскую пропаганду", - отметил депутат.

"У украинских граждан нет возможности получить правдивую информацию с пропагандистским содержанием, которая в ближайшем будущем объединит всю страну вокруг общих ценностей, общего понимания истории, общего понимания стратегии и национальной идеи. И это - задача для любой власти, а сейчас она является, я считаю, первоочередной. Контроль над информационным пространством и пропаганда национальной идеи, независимо где люди живут на Донбассе, на Львовщине, в центре Украины, на юге или на востоке. Все люди должны быть объединены национальной идеей", - резюмировал Мирошниченко