На берегу Горловского водохранилища найдено тело расстрелянного мужчины в наручниках

На теле убитого были множественные огнестрельные ранения в области головы и туловища, а его руки были скованы наручниками, сообщает Gorlovka.ua.

В Центрально-Городском РО милиции рассказали, что выехавшая на место ЧП следственно-оперативная группа зарегистрировала данный факт, начато досудебное расследование по признакам ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Ранее возле Горловского моря находили труп неизвестного мужчины с многочисленными огнестрельными ранами головы, грудной клетки и ног вечером 30 июня.

До этого в Горловке находили тела убитых мужчин в районе Скотоватского (жилмассив Строителей) и Пятовского ставков.