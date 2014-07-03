Фракция "Батькивщина" требует отсрочить рассмотрение проекта изменений в Конституцию

Об этом пресс-секретарь фракции Татьяна Золотарева написала на своей странице в Facebook.

Фракция "Батькивщина" на заседании сегодня уполномочила председателя Сергея Соболева срочно обратиться к президенту Петру Порошенко с просьбой отсрочить рассмотрение проекта изменений в Конституцию Украины, заметила она.

По словам пресс-секретаря фракции, "Батькивщина" «настаивает на том, чтобы президент внес новый проект изменений в Конституцию, который не предусматривает узурпацию власти новым президентом и будет предусматривать реальную децентрализацию власти».Читайте такжеПорошенко: Обновленная Конституция сформирует современную политическую нацию

В свою очередь народный депутат от "Батькивщина" Андрей Павловский заявил журналистам, что в результате тяжелых дискуссий фракция большинством голосов приняла решение, что в том виде, в котором предлагаются изменения в Конституцию, их поддерживать нельзя.

“Мы не будем голосовать за такие изменения, потому что там под названием “децентрализация” фактически является узурпацией власти как усилением полномочий только одной ветви власти, а именно – президента. Послабление парламента, который утрачивает влияние на важные кадровые назначения, и так далее”, - сказал депутат.

Павловский сообщил, что “парламент принял взвешенное решение - обратиться к президенту, чтобы он разрешил отсрочить рассмотрение Конституции, чтобы найти компромисс, пригласить известных ученых, юристов, концептуалистов, журналистов, общественности”. “Потому что не было обсуждения. Вот наша основная претензия”, - отметил Павловский.

Он добавил: “Кто-то, я так подозреваю, по-видимому, Роман Зварич вместе с Киваловым на колене в коридоре Администрации президента что-то написали. По-видимому, Петр Алексеевич и сам не прочитал. Сбрасывают сюда, в Верховную Раду и, унижая Верховную Раду, в нарушение регламента, принуждают сразу голосовать”.

Как сообщал УНИАН, сегодня парламент планирует рассмотреть проект изменений в Конституцию, внесенный президентом.Читайте такжеСегодня Рада планирует рассмотреть законопроекты об изменениях в Конституцию (прямая трансляция)

2 июля президент Порошенко во время встречи с лидерами фракций и групп Верховной Рады подчеркнул, что законопроект изменений в Конституцию в частности предусматривает децентрализацию власти. «Предложенный проект Конституции не увеличивает полномочий ни президента, ни парламента, ни правительства, а наоборот, увеличивает полномочия украинского общества, которое продемонстрировали свою политическую зрелость и ответственность», - подчеркнул он.