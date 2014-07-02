За время АТО на Донетчине погибли не менее 160 мирных жителей

За время антитеррористической операции в Донецкой области погибло не менее 160 мирных жителей. Об этом ZN.UA сообщила заместитель главы Донецкой областной администрации, начальник управления по вопросам здравоохранения Елена Петряева.

"Официально за время проведения АТО в Донецкой области по состоянию на 1 июля погибли 279 человек, 262 мужчины, 13 женщин, 4 ребенка. Как неизвестные, то есть вообще без каких-либо опознавательных знаков, зарегистрированы 93 человека. Как военные (в камуфляже - прим. Ред.) — 26. Остальные 160 погибших, предположительно, местные жители". По словам Петряевой, речь идет только о тех погибших, в отношении которых проведена судебно-медицинская экспертиза.

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Как заявила Петряева, "вчера после интенсивного обстрела Краматорска пришла информация о шести погибших и семи раненых. Восемь человек доставлены в больницу в Славянске. Идет бой в Амвросиевке и на Саур-могиле. Там много погибших и раненых, но точных цифр пока нет, очень плохая связь. В больницы уже доставлены шесть человек. В Донецке вчера, после захвата областного УВД, двое погибших. Еще восемь человек обратились за помощью в медицинские учреждения. Сильные бои в районе Карловки. Сегодня убит человек на канале Северский Донец — Донбасс. Идут активные боевые действия в Артемовске и Северске. Там тяжело ранен мужчина и убита женщина. Эти данные еще не вошли в сводку".