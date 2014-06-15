Штаб АТО опровергает слухи об эвакуации мирных жителей Донбасса

Об этом сообщил пресс-секретарь АТО Владислав Селезнев на своей странице в соцсети. «Обращаю внимание на то, что распространены в социальных сетях сообщения о том, что жителей Донецкой и Луганской областей просят покинуть зону проведения АТО в ближайшие 36 часов, не соответствует действительности. Оперативный штаб АТО таких заявлений не делал», - написал Владислав Селезнев.

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В связи с этим, он обратился ко всем пользователям с просьбой, прежде чем массово публиковать любые сообщения в соцсетях, убедится в правдивости данных, а также о степени доверия первоисточнику такой информации.

«Нагнетание ситуации ведет к деструктивным процессам. Задачи сил АТОнаправлены на стабилизацию ситуации в регионе, восстановление мира и спокойствия, обеспечение безопасности мирных жителей. Совместными взвешенными усилиями всех заинтересованных сторон мы урегулируем ситуацию в регионе», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, ранее антитеррористический центр СБУ заявил о создании спасательного коридора для выхода мирного населения в районе проведения АТО в Луганской и Донецкой областях.

Позже советник министра внутренних дел Арсена Авакова Зорян Шкиряк, сообщил, что гуманитарный коридор из зоны АТО будет в направлении Красного Лимана.

В настоящее время из Донецка в связи с напряженной ситуацией и наличием в городе большого количества вооруженных людей уже выехало 15 тыс. граждан.