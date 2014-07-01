Климкин хочет ввести в МИД "особый механизм коммуникации"

Об этом Климкин заявил в своем видеообращении к сотрудникам МИД.

«У меня есть желание, видение и есть амбиция создать вместе с вами настоящую европейскую дипломатическую службу, которой Украина и каждый украинец смогут гордиться», - сказал Климкин.

По убеждению министра, для этого необходимо пройти через важные реформы. «Это не будут только мои реформы и мое видение. Я считаю, что наша работа является общим делом, так и реформы также являются общим делом», - добавил он.

Читайте такжеКлимкин едет в Люксембург на встречу глав МИД ЕСКлимкин отметил, что хочет дать каждому сотруднику «больше свободы, но одновременно и больше ответственности». По его убеждению, в тех условиях, в которых сейчас находится Украина, необходимо работать «не на процесс, а на результат».

По словам Климкина, он хочет ввести в МИД особый механизм коммуникации с руководством МИД и лично с министром.

«У меня будет отдельный е - mail, к которому буду иметь доступ только я. Каждый из вас может предложить любую идею, которую вы считаете стражей для команды, которая будет продвигать реформы МИД. Каждый из вас может поделиться также любым мнением со мной лично. Это может быть мнение по улучшению работы, это может быть мысль о том, каким образом нам более последовательно достигать наших целей, а достичь этих целей можно только в команде», - сказал он.

«Мы не можем реагировать и принимать решения за день, два, три, мы не можем обмениваться нотами, как это было в XIX веке, мы живем в мире взаимодействия одного с одним, мы живем в мире социальных сетей, которые должны стать реальным инструментом дипломатии», - сказал Климкин.

«Мы все - одна команда, у нас есть одна четкая цель - создать уникальную европейскую дипломатическую службу, которая будет работать на демократическую, европейскую, единую, соборную Украину», - заявил Климкин.