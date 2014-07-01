Аваков назвал направление базового гуманитарного коридора для эвакуации из зоны АТО
По словам главы МВД, подробные маршруты и схемы гуманитарных коридоров будут обнародованы в среду-четверг.
Базовый гуманитарный коридор, по которому люди смогут покинуть зону проведения АТО, будет расположен в направлении Краматорск - Барвенково.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Изюме Харьковской области сказал журналистам и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков.
“Базовым коридором для того, чтобы люди могли выходить и получать поддержку, будет направление Краматорск - Барвенково”, - сказал Аваков.
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По его словам, подробные маршруты и схемы гуманитарных коридоров будут обнародованы в среду-четверг.
“В среду-четверг будут объявлены официальные схемы и пути гуманитарного коридора, по которому смогут люди выходить. Я имею в виду, что будут получать какой-то уровень поддержки и сервиса, где они смогут выйти из зоны действий боев, поспать, проконсультироваться у специалистов”, - сказал министр.
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Аваков отметил, что члены Кабмина работают над созданием этого коридора. Задействовано МВД, Минсоцполитики, Минтранс и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.