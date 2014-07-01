Порошенко проинформировал о прекращении перемирия Меркель, Керри и Олланда

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента.

В ходе разговоров Петр Порошенко проинформировал международных партнеров, с которыми вел постоянный диалог, о том, что 30 июня в 22.00 истек срок действия режима прекращения огня и по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины им было принято решение о непродлении его действия.

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Глава государства подчеркнул, что украинская сторона 10 дней подряд в полном объеме выполняла взятые на себя обязательства и придерживалась в одностороннем порядке режима прекращения огня и заплатила за это десятками жизней.

Вместе с тем, Президент Украины отметил, что в случае реализации основных пунктов мирного плана, по которым была согласованная позиция и в решении Европейского совета 27 июня, и в результате четырехсторонних телефонных переговоров, а именно: двустороннее прекращение огня, введение надежного контроля на украинско-российской границе при мониторинге и верификации ОБСЕ и освобождение всех без исключения незаконно удерживаемых заложников Украина будет готова начать политические переговоры без каких-либо дополнительных условий для реализации мирного плана на Донбассе.