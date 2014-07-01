Батальон территориальной обороны Львовской области отправляют в зону АТО

Батальон территориальной обороны Львовской области отправляется в зону антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня, 1 июля, во время экстренного заседания по вопросам материально-технического обеспечения 3-го батальона территориальной обороны Львовской области, состоявшегося под руководством первого заместителя председателя Львовской облгосадминистрации Иосифа Ситника.

Читайте такжеБатальон территориальной обороны Хмельницкой области отправится укреплять тылы государства

Во время заседания обсудили эффективность использования выделенных на нужды батальона средств - 1 млн грн из областного бюджета Львовщины, а также отмечалось, что «перед отправлением в зону АТО 3-й батальон территориальной обороны Львовской области необходимо укомплектовать средствами защиты».

Как отметил присутствующий на заседании военный комиссар, бойцы 3-го батальона не обеспечены средствами защиты – бронежилетами и касками. В табеле штата 3-го БТО не было предусмотрено такое техническое обеспечение, ведь этот батальон был создан для выполнения задач на территории Львовской области. Сегодня батальон получил новые задания от руководства государства, но еще полностью не укомплектован материально-техническими средствами.

Читайте такжеБатальон "Азов" задержал соратника Гиркина

Следовательно, подчеркивалось на заседании, Львовская областная государственная администрация совместно с Львовским областным советом, военными комиссариатами всех уровней, военным руководством батальона кооперируют свои усилия ради обеспечения 3-го БТО всеми необходимыми материально-техническими средствами.