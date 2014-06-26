Филатов: Батальон "Днепр" сейчас контролирует Мариуполь

Об этом в интервью "Громадському ТБ" сообщил заместитель главы Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов, пишет gordonua.com.

"Батальон "Днепр" до последнего времени только один раз покидал территорию области. На выборах президента он обеспечивал избирательные участки на четырех районах (Донецкой области. – ГОРДОН) – в Великой Новоселке, Красноармейске, Доброполье и Александровском районе", – сказал Филатов.

Он также напомнил, что батальон "Днепр" является спецбатальоном, который подчиняется МВД, он вооружен и экипирован соответствующим образом.

Читайте такжеБольшинство из погибших в Луганске - из Днепропетровской области - журналист

Кроме того, замглавы Днепропетровской ОГА рассказал о том, где находится батальон сейчас.

"Сейчас батальон "Днепр" второй раз перемещен, он занимается Мариуполем, где вместе с батальоном "Азов" организовывает патрулирование и где совместно с Национальной гвардией они всю эту компанию вытолкали", – сообщил Филатов.

Он также попросил журналистов различать разные формирования, чтобы не допускать грубых ошибок в освещении событий, связанных с антитеррористической операцией.

"Сейчас создано огромное количество различных военизированных образований. Журналисты, например, часто не понимают разницы между спецбатальонами милиции и батальонами теробороны или батальонами Нацгвардии", – напомнил Филатов.