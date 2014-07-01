Силы АТО наносят авиационные и артиллерийские удары по террористам - Тымчук

Повсеместно наносятся авиационные и артиллерийские удары по опорным пунктам и местам скопления террористов, сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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С началом активизации АТО после десятидневной паузы, позволившей боевикам действовать фактически безнаказанно, их боевой дух резко упал. Активность террористических групп резко снизилась.

"За ночь мы зафиксировали обстрел боевиками-снайперами позиций АТО близ н.п. Тараны (Шахтёрский район Донецкой области). Один военнослужащий ранен", - сообщил Тымчук.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко по итогам заседания Совета Национальной Безопасности и Обороны Украины принял решение приостановить действие режима одностороннего прекращения огня на Донбассе.