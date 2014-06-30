На Луганщине прячут танки во дворах жилых домов - СМИ

Об этом сообщает Hromadske TV со ссылкой на местных жителей.

Бронетехника расположена во дворах домов № 59, 61 и 63 по улице Менделеева в районе завода КБК. Какой из сторон принадлежит бронетехника пока неизвестно.

Читайте такжеНа Луганщине террористы напали на опорный пункт сил АТО

Кроме того, очевидцы сообщают о том, что лесополоса неподалеку сел Варваровка и Кудряшевка Кременского района Луганской области заминирована неизвестными.