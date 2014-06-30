На Луганщине прячут танки во дворах жилых домов - СМИ
22:44, 30 июня 2014Политика
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В городе Рубежном (Луганская область) во дворах жилых домов замечены танки.
На Луганщине прячут танки во дворах жилых домов
Об этом сообщает Hromadske TV со ссылкой на местных жителей.
Бронетехника расположена во дворах домов № 59, 61 и 63 по улице Менделеева в районе завода КБК. Какой из сторон принадлежит бронетехника пока неизвестно.
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Кроме того, очевидцы сообщают о том, что лесополоса неподалеку сел Варваровка и Кудряшевка Кременского района Луганской области заминирована неизвестными.
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