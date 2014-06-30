В Москве обвиняют украинских военных в гибели российского оператора

По факту убийства российского журналиста в Донецке возбуждено уголовное дело, сообщил ИТАР-ТАСС официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

"Управлением СК РФ по расследованию преступлений, связанных с применением запрещенных средств и методов ведения войны, возбуждено уголовное дело по факту убийства в Донецке оператора Первого канала Анатолия Кляна", - сообщил Маркин.

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