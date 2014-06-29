Филатов: Царев позвонил знакомому и заявил, что с нами уже "все решено"

Заместитель главы Днепропетровской обладминистрации Борис Филатов считает Компартию "пятой колонной", открыто поддерживающей сепаратистов. Об этом он заявил в интервью ZN.UA.

"КПУ — это целиком и полностью пятая колонна. Даже с "Партией регионов" можно работать, хотя она уже свое отжила. Вы видели результаты Добкина и Тигипко… Партии регионов уже нет, все. Но с КПУ работать было бессмысленно на любом уровне", - заявил заместитель Игоря Коломойского.

"Чтобы вы понимали, скажу: когда сепаратистам нужен был живой щит, именно коммунисты ходили по домам, собирали пенсионеров, рассказывали им, что защитить "ДНР" — их святая обязанность. Ставить людей под пули, пользуясь их возрастом, непониманием ситуации, наивностью… Ниже этого ничего быть не может", - подчеркнул он.

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Комментируя деятельность еще одного известного сторонника сепаратистов Олега Царева, Филатов отметил: "Мы "закошмарили" Царева, потому что слишком хорошо и долго его знаем. С ним невозможно ни о чем договориться. Со всеми можно. С ним — нельзя. Мы же со всеми общались, проводили переговоры, объясняли новую политику партии, дескать, так, как было раньше, больше не будет. Все понимают. А Олег может кивать головой и соглашаться, но делать все наоборот. Причем в крайней степени наоборот".

"Чтобы вы понимали, он звонил навеселе нашему общему знакомому в одной из областей, и рассказывал, что с нами уже "все решено", он уже нашел людей и заплатил. Не хочу вдаваться в подробности…", - сказал он.