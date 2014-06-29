Украинские военные отбили артобстрел горы Карачун
19:11, 29 июня 2014Политика
2
Огонь террористов удалось подавить украинским военным.
Военные победили в "артиллерийской дуэли" / Роман Бочкала / Facebook
Сегодня был самый жесткий и массированный обстрел горы Карачун за все время.
Об этом пишет журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.
Читайте такжеТеррористы из танка и минометов обстреляли блокпост под Славянском
"Террористы начали лупить из минометов в 11 утра. Наши артиллеристы тут же ответили. В такие моменты положено уходить в укрытие, но они начали ответный огонь. Завязалась артиллерийская дуэль. В результате, через полчаса после начала обстрела, огонь сепаров удалось подавить своим огнем. Такое вот перемирие...", - пишет журналист.
Также Бочкала подчеркнул, что ранены двое военных - тяжелая контузия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter