Украинские военные отбили артобстрел горы Карачун

Сегодня был самый жесткий и массированный обстрел горы Карачун за все время.

Об этом пишет журналист Роман Бочкала на своей странице в Facebook.

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"Террористы начали лупить из минометов в 11 утра. Наши артиллеристы тут же ответили. В такие моменты положено уходить в укрытие, но они начали ответный огонь. Завязалась артиллерийская дуэль. В результате, через полчаса после начала обстрела, огонь сепаров удалось подавить своим огнем. Такое вот перемирие...", - пишет журналист.

Также Бочкала подчеркнул, что ранены двое военных - тяжелая контузия.