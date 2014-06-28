ОБСЕ надеется на освобождение второй группы наблюдателей на Донбассе

Наблюдатели до сих пор находятся в плену пророссийских боевиков, передает ТСН.ua.

Читайте такжеРПЦ сообщает, что наблюдателей ОБСЕ освободили по просьбе Патриарха Кирилла

Накануне сообщалось, что террористы освободили 4 наблюдателей ОБСЕ после 32 дней плена.

Первая группа наблюдателей миссии пропала 26 мая в Донецкой области. В ее состав входили граждане Швейцарии, Эстонии, Турции и Дании. Со второй группой из четырех человек связь была потеряна 29 маяв Луганской области.