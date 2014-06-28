ОБСЕ надеется на освобождение второй группы наблюдателей на Донбассе
20:52, 28 июня 2014Политика
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В миссии ОБСЕ надеются скорейшее освобождение второй группы наблюдателей, похищенной в Луганской области.
ОБСЕ надеется на скорейшее освобождение своих наблюдателей / фото УНИАН
Наблюдатели до сих пор находятся в плену пророссийских боевиков, передает ТСН.ua.
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Накануне сообщалось, что террористы освободили 4 наблюдателей ОБСЕ после 32 дней плена.
Первая группа наблюдателей миссии пропала 26 мая в Донецкой области. В ее состав входили граждане Швейцарии, Эстонии, Турции и Дании. Со второй группой из четырех человек связь была потеряна 29 маяв Луганской области.
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