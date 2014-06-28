МИД России обвинил украинских военных в нарушении перемирия

Об этом говорится в заявлении МИД РФ, текст которого есть в распоряжении УНИАН. «Российская сторона заявляет решительный протест в связи с подобными провокациями украинской стороны, которые грубо нарушают основополагающие принципы международного права. Указанные действия украинских военных стали очередным звеном в цепи нарушений объявленного президентом Украины прекращения огня, фактически подрывающими начавшийся в Донецке диалог по урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины», - говорится в документе.

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В МИДе России заявляют, что 28 июня очередному «нападению» со стороны украинских военных подвергся российский пункт пропуска «Гуково» в Ростовской области. «Серьезные разрушения получило помещение таможенного поста. Особую обеспокоенность вызывает то, что там находились беженцы из Украины, граждане этой страны. Только по счастливой случайности никто не пострадал. Снаряды попали также в близлежащие населенные пункты на территории Российской Федерации», - заявили в российском МИДе.

Российская сторона требует от украинской стороны прекратить подобного рода провокации, провести тщательное расследование случившегося и строго наказать виновных.

При этом в МИДе РФ не упоминают об атаках пророссийских террористов на блокпосты украинских силовиков, пограничные отряды, военные части и другие объекты.