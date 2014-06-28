Тымчук: террористы начали обстрел позиций сил АТО под Славянском

15:19, 28 июня 2014
Политика
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В настоящее время террористы ведут обстрел позиций сил антитеррористической операции (АТО) под Славянском.

Под Славянском террористы начали острел сил АТО / фото УНИАН

Об этом сообщил руководитель центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в соцсети. В частности, из минометов обстреливается блок-пост силовиков на пересечении дорог на Славянск и Красный Лиман. "Среди силовиков есть потери", - написал он.

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Эту же информацию подтвердил и командир батальона "Донбасс" на своей странице в соцсети.  По его информации, убиты 2 военнослужащих сил АТО и 2 ранено.

"Опять террористы показали что с ними нельзя договариваться. Продолжаются обстрелы наших постов", - пишет Семен Семенченко. "Требуем немедленного введения военного положения! Для блага страны его надо ввести сверху, иначе это будет сделано снизу, стихийно, с большим вредом для государства", - написал он.

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