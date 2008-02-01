Геннадий Москаль: от СБУ остались только вывеска и антенна
Политик отстаивает свою идею создания АКБ
Геннадий Москаль, автор законодательной инициативы по созданию Антикоррупционного бюро при МВД Украины, критикует контрпредложение создать подобную структуру при СБУ. "Извините меня, но от СБУ остались только вывеска и антенна. Говорить, что они способны создать нечто подобное, может только тот, кто совсем не разбирается в наших спецслужбах, - заявил Геннадий Москаль в интервью "Киевскому телеграфу".- Недавно мы на заседании комитета спросили господина Наливайченко, чем было вызвано смещение с должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Пидболячного и назначение на его место товарища из Закарпатья. Тот ответил, что после смены руководителя резко возросли показатели. Тогда я попросил Департамент по вопросам исполнения наказаний дать справку о преступниках, которые попали в тюрьму из следственных изоляторов СБУ. По идее, тюрьмы должны быть забиты контрабандистами, членами ОПГ, министрами, депутатами и т. д. Но ничего подобного! Так о каких показателях идет речь? Индус границу перешел?"
Геннадий Москаль уверен, что СБУ себя изжила, как и УБОП. Политик считает. что в АКБ можно взять не более 2% от их личного состава, в частности из Главного управления "К": "Остальных надо набирать из числа офицеров, которые были уволены как "неудобные", поскольку они не просто говорили "есть", а имели свое мнение и позицию".
Геннадий Москаль предлагает, чтобы сотрудники Антикоррупционного Бюро получили статус госслужащих: "Им даже оружия не требуется. Стрельбы не надо — нужна ясная голова, чистые руки и хороший компьютер. А работать предстоит в Верховной Раде, Кабмине, Секретариате Президента, то есть с госслужащими первой и второй категорий. Все ведь знают, что деньги собирают в регионах и везут в Киев. Здесь они аккумулируются в высших эшелонах власти, которые готовят постановления Кабмина, дают распоряжения, выдают лицензии, решают кадровые вопросы и т. д".