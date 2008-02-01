Геннадий Москаль: от СБУ остались только вывеска и антенна

Геннадий Москаль, автор законодательной инициативы по созданию Антикоррупционного бюро при МВД Украины, критикует контрпредложение создать подобную структуру при СБУ. "Извините меня, но от СБУ остались только вывеска и антенна. Говорить, что они способны создать нечто подобное, может только тот, кто совсем не разбирается в наших спецслужбах, - заявил Геннадий Москаль в интервью "Киевскому телеграфу".- Недавно мы на заседании комитета спросили господина Наливайченко, чем было вызвано смещение с должности начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ Пидболячного и назначение на его место товарища из Закарпатья. Тот ответил, что после смены руководителя резко возросли показатели. Тогда я попросил Департамент по вопросам исполнения наказаний дать справку о преступниках, которые попали в тюрьму из следственных изоляторов СБУ. По идее, тюрьмы должны быть забиты контрабандистами, членами ОПГ, министрами, депутатами и т. д. Но ничего подобного! Так о каких показателях идет речь? Индус границу перешел?"

Геннадий Москаль уверен, что СБУ себя изжила, как и УБОП. Политик считает. что в АКБ можно взять не более 2% от их личного состава, в частности из Главного управления "К": "Остальных надо набирать из числа офицеров, которые были уволены как "неудобные", поскольку они не просто говорили "есть", а имели свое мнение и позицию".

Геннадий Москаль предлагает, чтобы сотрудники Антикоррупционного Бюро получили статус госслужащих: "Им даже оружия не требуется. Стрельбы не надо — нужна ясная голова, чистые руки и хороший компьютер. А работать предстоит в Верховной Раде, Кабмине, Секретариате Президента, то есть с госслужащими первой и второй категорий. Все ведь знают, что деньги собирают в регионах и везут в Киев. Здесь они аккумулируются в высших эшелонах власти, которые готовят постановления Кабмина, дают распоряжения, выдают лицензии, решают кадровые вопросы и т. д".

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