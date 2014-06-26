Турчинов отрицает, что приглашал Медведчука и Шуфрича на переговоры на Донбассе

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы председателя ВР в ответ на вчерашнее заявление Шуфрича о том, что якобы его и Медведчука попросил принять участие в переговорах спикер Турчинов, который тогда исполнял обязанности президента.

«Состоя в должности исполняющего обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов не вел переговоров с террористами. Об этом Александр Турчинов публично заявлял во время попыток террористов выдвигать ультиматумы украинской власти. Именно поэтому ему никогда не нужны были никакие посредники», - отметили в пресс-службе председателя ВР.

Как сообщалось, 25 июня Шуфрич заявил, что принять участие в переговорах на Донбассе его и Медведчука пригласил на то время и.о. президента Турчинов.

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По словам Шуфрича, тогда работала переговорная группа, "которая вела переговоры с ДНР и ЛНР относительно урегулирования ситуации на Донбассе мирным путем".

"После 10 мая мы поняли, что ситуация угрожающая. Руководство государства обратилось ко мне и Медведчуку с просьбой приобщиться к самому процессу посредничества Виктора Медведчука", - сказал депутат в эфире Общественного ТВ.

"Медведчук имел консультации с президентом России и с и.о. президента Турчиновым. И было принято решение, что необходимость такая есть. Потом уже при Порошенко была продолжена эта миссия", - сказал он.

Уточняя, Шуфрич сказал, что к ним обращался Турчинов, "а затем именно такая позиция была у Порошенко".

"Не могли найти людей, которым бы доверяли представители ДНР и ЛНР.", – сказал он.

23 июня в Донецке состоялись переговоры относительно мирного урегулирования ситуации на востоке Украины. На встрече присутствовали спецпредставитель действующего главы ОБСЕ Хайди Тальявини, чрезвычайный и полномочный посол России в Украине Михаил Зурабов, бывший президент Украины Леонид Кучма, лидер движения «Украинский выбор» Виктор Медведчук, депутат от ПР Шуфрич, экс-депутат Олег Царев, а также лидеры боевиков «ДНР» и «ЛНР». Стороны договорились о прекращении огня.