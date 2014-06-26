В Мариуполе возле прокуратуры подняли украинский флаг
02:09, 26 июня 2014Политика
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Возле здания городской прокуратуры в Мариуполе подняли национальный флаг
В Мариуполе возле здания прокуратуры подняли украинский флаг / 0629
Об этом заявил сегодня мэр Мариуполя Юрий Хотлубей на пресс-конференции, передает сайт 0629.
Кроме того, городской прокурор Сергей Резницкий приступил к работе в здании, которое в мае пострадало от пожара.
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Напомним, 1 мая украинский флаг возле прокуратуры был заменен на флаг самопровозглашенной республики ДНР. Работники прокуратуры сняли его через несколько минут, однако в течение месяца учреждение неоднократно подвергалось нападениям террористов. А 11 мая здание было подожжено.
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