В Мариуполе возле прокуратуры подняли украинский флаг

Об этом заявил сегодня мэр Мариуполя Юрий Хотлубей на пресс-конференции, передает сайт 0629.

Кроме того, городской прокурор Сергей Резницкий приступил к работе в здании, которое в мае пострадало от пожара.

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Напомним, 1 мая украинский флаг возле прокуратуры был заменен на флаг самопровозглашенной республики ДНР. Работники прокуратуры сняли его через несколько минут, однако в течение месяца учреждение неоднократно подвергалось нападениям террористов. А 11 мая здание было подожжено.