В Донецке за неделю пропали без вести 27 человек, из них 14 - похищено - мэр

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр Лукьянченко.

«За неделю пропали без вести 27 человек, из них 14 были похищены неизвестными лицами», - сказал мэр. Он подчеркнул, что в городе остается сложной криминогенная обстановка.

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«В период с 16 по 23 июня поступили 1792 заявления и сообщения о противоправных действиях, из них 512 - с составом уголовного правонарушения, по которым начато расследование. За эту неделю произошли 4 убийства, 4 тяжких телесных повреждения, 4 - разбойных нападения, 16 грабежей», - констатировал Лукьянченко.