В Крыму пропал еще один проукраинский активист

Об этом сообщила жена пропавшего.

По словам девушки, в последние дни ее супруг занимался поисками пропавшего Тимура Шаймарданова, с которым он был знаком, передает Крым.Реалии.

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«Они познакомились с Тимуром весной, когда в Крыму начались все эти события. Он был активистом, вместе с ребятами они дежурили под украинскими военными частями, возили им продукты и сигареты », - рассказывает жена Ленара.

По словам супруги пропавшего, Сейран вечером должен был встретиться с родственниками Тимура, чтобы рассказать им, как идут поиски. После встречи с ними, спустя несколько минут, связь с Сейраном оборвалась, и никто не видел, как и куда пропал мужчина.

«Такого никогда не было, чтобы муж не вернулся. Со вчерашнего вечера у него отключен телефон. Я знала, куда он шел и к кому. Встреча должна была длиться несколько минут – это было недалеко от нашего дома, на перекрестке возле поселка Строгановка и улицы Луговой».

По словам родственников Тимура Шаймарданова, вечером около 20:00 они встретились с Сейраном, поговорили о ходе поисковых работ и, спустя некоторое время, уехали.

«Мы с ним встретились, поговорили. Встреча длилась буквально несколько минут, и мы уехали домой. Спустя 20 минут, нам позвонила жена Сейрана и сказала, что он до сих пор не вернулся со встречи, и с ним нет связи. После этого и до сих пор на связь он не выходит», - сообщил один из близких родственников Тимура, пожелавший не называть своего имени.

Напомним, в начале недели пропали сразу два проукраинских активиста – Леонид Корж и Тимур Шаймарданов. Оба вышли из дома по личным делам и до сих пор не вернулись. Их исчезновение родственники и друзья связывают с активной проукраинской позицией, а также с тем, что они выступали против аннексии Крыма.