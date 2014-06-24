Батальон "Айдар" не будут расформировывать - Минобороны

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова".

"Такие предложения или намерения, которые касались возможности расформирования батальона, отменены. Сегодня принято решение министром обороны. И батальон будет существовать и продолжать выполнение своих задач именно в тех рамках и в тех параметрах, которые определены законодательством: статья 18 закона об обороне, там расписаны все задачи территориальной обороны", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук заявил о попытках расформирования батальона.

Секретарь СНБО Андрей Парубий назвал информацию о расформировании батальона недоразумением и сообщил, что Президент Петр Порошенко взял под контроль ситуацию с попыткой расформировать батальон "Айдар".

17 июня четверо бойцов батальона "Айдар" погибли во время столкновений с террористами возле Луганска.