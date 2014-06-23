Парубий назвал недоразумением информацию о расформировании "Айдара"

Об этом он заявил в эфире Свободы слова, в понедельник, 23 июня.

По словам главы СНБО, "действия батальона в течение всех боевых действий являются не только адекватными, но и героическими".

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"Я уверен, что это недоразумение, которое произошло с утечкой информации о каком-то приказе, является скорее результатом бюрократии, чем политического действия. Президент Украины Петр Порошенко лично взял под контроль ситуацию. Он приостановил любые действия и приказы относительно батальона", - сказал Парубий.

Он добавил, что Порошенко отследит информацию и примет адекватное решение касательно "Айдара".

Как сообщал УНИАН, 17 июня четыре бойца батальона "Айдар" погибли в ходе столкновения с террористами возле Луганска. Информацию о гибели украинских военнослужащих подтвердил секретарь СНБО Андрей Парубий.

Минобороны, в свою очередь, утверждает, что трагический инцидент ночью на 18 июня произошел из-за несанкционированного решения командования батальона “Айдар” о проведении активных боевых действий.