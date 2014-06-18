Парубий подтвердил гибель 4 бойцов "Айдара" в боях под Луганском

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Читайте такжеНа Луганщине погибли 4 украинских военных - журналист

"В течение сегодняшнего дня украинские военные атаковали российских боевиков в окрестности Луганска. Велики потери оккупантов. Но есть потери и среди наших бойцов. Кроме других, в бою за Украину отдали жизнь четверо бойцов легендарного 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", сформированного из бойцов самообороны Майдана. Много месяцев они защищали Украину на баррикадах Майдана, а потом пошли на дальние баррикады освобождать украинские земли от кремлевских захватчиков", - написал он.