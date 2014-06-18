Парубий подтвердил гибель 4 бойцов "Айдара" в боях под Луганском
02:47, 18 июня 2014Политика
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Секретарь СНБО Андрей Парубий подтвердил информацию о гибели четырех украинских бойцов из батальона "Айдар" во вторник, 17 июня.
Парубий подтвердил гибель 4 бойцов "Айдара" в боях под Луганском / Фото: УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
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"В течение сегодняшнего дня украинские военные атаковали российских боевиков в окрестности Луганска. Велики потери оккупантов. Но есть потери и среди наших бойцов. Кроме других, в бою за Украину отдали жизнь четверо бойцов легендарного 24-го батальона территориальной обороны "Айдар", сформированного из бойцов самообороны Майдана. Много месяцев они защищали Украину на баррикадах Майдана, а потом пошли на дальние баррикады освобождать украинские земли от кремлевских захватчиков", - написал он.
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