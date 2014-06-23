Суд дал разрешение на задержание самопровозглашенных лидеров «ДНР» и «ЛНР» - ГПУ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В сообщении отмечается, что «в целом речь идет об избрании указанной меры пресечения 11 представителям так называемых «республик»: «премьер–министру ДНР» Александру Бородаю, «председателю службы безопасности ДНР» Александру Ходаковскому, «вице-премьер-министру по социальной политике ДНР» Александру Калюскому, «министру труда и социальной политики ДНР» Роману Лягину, «министру информации и массовых коммуникаций ДНР» Александру Хрякову, «руководителю управления делами правительства ДНР» Борису Литвинову, «министру экономического развития ДНР» Владимиру Подгорному, а также «министру обороны ЛНР» Игорю Плотницкому, «министру внутренних дел ЛНР» Юрию Ивакину, «главе центральной избирательной комиссии ЛНР» Александру Малыхину, «председателю парламента ЛНР» Алексею Карякину».

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Как сообщалось, Генеральной прокуратурой Украины за участие в деятельности террористических организаций так называемых «Донецкой народной республики» и «Луганской народной республики» вышеназванным лицам объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической организации).