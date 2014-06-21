Порошенко просит ОБСЕ следить за выполнением мирного плана

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

Дидье Буркхальтер выразил поддержку мирным инициативам Президента Украины по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях, в частности решению о прекращении огня для дальнейшей реализации объявленного Украиной мирного плана.

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Глава государства подчеркнул необходимость установления эффективного мониторинга и контроля исполнения решения о прекращении огня. Петр Порошенко предложил обеспечить присутствие дислоцированных в Украине инспекторов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на каждом из более чем ста блокпостов.

Действующий председатель ОБСЕ пригласил Президента Украины принять участие в ежегодной безопасности конференции ОБСЕ в Вене 24 июня с.г. Петр Порошенко поблагодарил за приглашение, подчеркнув, что это важная инициатива. Президент Украины поручил Министру иностранных дел Украины Павлу Климкину принять участие в этом мероприятии.