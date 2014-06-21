Украине нужна новая политическая сила - депутат

Партия развития Украины способна объединить граждан и построить новую экономику без коррупции. Об этом заявил народный депутат, соучредитель Партии развития Украины Юрий Мирошниченко, выступая во время открытия съезда политической силы в субботу, 21 июня.

«Украина сегодня нуждается в новой политической силе, которая объединит народ. Наши двери открыты для всех, кто разделяет идеи Партии развития Украины. А они очень просты - Украина должна быть единой, коррупцию в стране нужно искоренить на всех уровнях. Экономика нашей страны должна снова заработать, чтобы каждый имел работу, достойную жизнь. И это будет возможно, когда мы остановим коррупцию. Также мы выступаем за свободную рыночную экономику, за децентрализацию власти и конституционную реформу. Государство должно работать на гражданина, а не гражданин на государство. На нашей земле нужно возобновить порядок и Партия развития Украины готова взять на себя такую ответственность», - сказал политик.

Партия развития Украины поддерживает перевыборы в Верховную Раду и обязательно примет в них участие.

«Мы поддерживаем идею проведения перевыборов в парламент. Я уверен, что Партия развития Украины победит в них и создаст мощную фракцию в Верховной Раде, которая станет краеугольным камнем нового парламентского большинства. Также мы будет принимать участие в выборах местных уровней», - отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что Партия развития Украины приведет к власти новую генерацию политиков.