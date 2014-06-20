Заявления о перекрытой границе с РФ преждевременны - СНБО

Об этом сообщил представитель Информационного центра СНБО Владимир Чеповой, передает Радио Свобода.

«Если бы всю границу контролировали наши войска, мы бы эту новость дали самой первой, и это был бы действительно этап победы и перехода к четкому плану, который объявил президент. Пока такого нет», - сказал Чеповой.

По его словам, Российская Федерация продолжает наращивать военное присутствие вблизи границы.

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Председатель Верховной Рады Александр Турчинов сегодня со ссылкой на данные Минобороны заявил, что операция по перекрытию украинско-российской границы фактически завершена.