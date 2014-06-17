Террористы договариваются, как "подставить" украинских военных - радиоперехват

Соответствующий радиоперехват разговора между самопровозглашенным премьером Андреем Пургиным и неизвестным в Москве обнародовал министр внутренних дел Арсен Аваков через Громадське ТБ, пишет Украинская правда.

Аваков утверждает, что собеседник Пургина находится в Москве.

"Меня сильно задалбывают про фосфорные бомбы. если у тебя кто-то есть в Славянске, пусть возьмут эти фосфорные бомбы", - сказал голос, похожий на голос Пургина.

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"Нет, только что разговаривал, Андрюха (Пургин - ред.), Стрелок (Игорь Стрелков/Гиркин -- ред.) говорит, что в глаза их (фосфорные бомбы) никогда не видел…" – сказал собеседник.

"Ага я понял. это п… (имеет в виду ложь - ред). ну ладно. Вдруг не п… , надо кусок где-нибудь найти, чтоб фосфор можно было где-нибудь нашкрябать. Насыпьте где-нибудь его там, я не знаю.. Его можно будет провезти на сопредельную территорию", - сказал Пургин.