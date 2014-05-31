Во Львове похоронили погибшего под Славянском генерала Кульчицкого

Как передает корреспондент УНИАН, отпевание прошло в Храме Святого Равноапостольного Великого князя Владимира. В прощальной молитве приняло участие духовенство всех церковных конфессий.

Проститься с Кульчицким пришли не только его родственники и близкие, но и, несмотря дождливую холодную погоду, очень многие жители Львова.

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На церемонии прощания присутствовали бойцы Национальной гвардии. Также проводить в последний путь генерала Кульчицкого пришли руководители милиции Львовской области, представители областной и городской власти.

Похоронили генерал-майора Кульчицкого на поле почетных захоронений Лычаковского кладбища Львова.

Попрощаться с героем на Лычаковское кладбище также пришло очень много людей.

«Плачет семья, плачут друзья, плачет небо. Это большое горе, это большая беда. Беда для всех нас. То, что мы видим каждый день, что делается на востоке нашего государства, - это наша трагедия. Только благодаря таким мужественным генералам этой беды становится меньше. Они на свою грудь принимают пули, которые могли попасть в каждого из нас с вами. Они просто отдают свою жизнь. Спасибо семье за вашего отца, сына, спасибо за вашего друга, достойного генерала. Вечная ему память. Слава Украине», - отметил городской голова Львова Андрей Садовый.

Как сообщалось, генерал-майор Кульчицкий командовал войсковой частью № 3002 во Львове, а также занимал должность заместителя начальника управления Западного территориального командования внутренних войск.

29 мая вблизи Славянска, в районе проведения АТО, после разгрузки продуктов питания и высадки смены на четвертом блокпоста, вертолет Ми-8 Национальной гвардии Украины попал под обстрел и был подбит. Погибли 12 военнослужащих, среди которых и генерал-майор Кульчицкий.