Пограничники используют захваченную у террористов бронетехнику

Как сообщили УНИАН в отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы, в начале июня во время боя в пункте пропуска "Мариновка" в результате спланированных боевых действий Госпогранслужбы и вооруженных сил был уничтожен один автомобиль "Урал", 2 автомобиля КамАЗ и БТР террористов.

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После осмотра трофеев специалисты пограничного ведомства приняли решение отремонтировать подбитый бронетранспортер. Уже через несколько дней, после проведения необходимых работ, БТР подключили к несению службы пограничных групп. Пограничники перекрасили БТР и нанесли на него национальную символику.

Теперь восстановленная бронетехника используется пограничниками на других наиболее опасных направлениях.