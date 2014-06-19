Силы АТО усиленно укрепляют границы - Тымчук

Об этом говорится в сообщении Дмитрия Тымчука в Facebook.

"К сожалению, данные меры проводятся не так эффективно, как хотелось бы – в первую очередь из-за постоянного усиления противостоящих террористических групп боевиками и оружием с территории России. Оснащение их средствами противовоздушной обороны заметно снижает эффективность применения авиации", - пишет Тымчук.

Одновременно Госпогранслужба провела набор добровольцев для усиления подразделений, действующих в районе границы с Россией. Уже набраны 200 человек, имеющих соответствующие военно-учетные специальности (ВУС). В данное время они восстанавливают профессиональные навыки на базе учебного центра ГПС, после чего будут направлены на различные участки украино-российской границы.

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Кроме того, силами ГПС и ВС Украины проводится усиление военизированной охраны участка административной границы Херсонской области с Автономной Республикой Крым. К усилению привлечены подразделения на бронетехнике.

Также приняты меры по усилению охраны побережья Азовского моря. На данный момент в морской зоне круглосуточно действуют 5 морских патрулей ГПС, еще 2 находятся в резерве. Полностью контролируется морское направление от Геническа до Мариуполя и Новоазовска.