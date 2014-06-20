Геращенко: Представители Донбасса безоговорочно поддержали план мирного урегулирования

Об этом заявила Уполномоченный Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко по итогам встреч главы государства с представителями местной власти, политической и бизнес-элиты Донбасса.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Геращенко отметила, что представители политических и деловых кругов Донбасса «безоговорочно поддержали» президентский план и подчеркнули необходимость скорейшего решения насущных проблем населения, страдающего от бандитов.

Геращенко обратила внимание на тот факт, что план содержит конкретные сроки реализации его положений. Она отметила, что Порошенко проводит большое количество международных консультаций, нацеленных на выполнение партнерами Украины их обязательств.

Читайте такжеЗавтра Президент представит мирный план урегулирования на востоке Украины - Геращенко

Президент будет расширять круг диалога с представителями Донецкой и Луганской областей, в частности, сказала Уполномоченный, он будет встречаться с интеллигенцией и журналистами.

Как сообщал УНИАН, Уполномоченный президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко не исключает, что по результатам сегодняшней встречи Президента Украины и руководителей областей, городов Луганской и Донецкой областей, народных депутатов, избранных в мажоритарных округах этих двух областей, представителей экономической и политической элиты, в мирный план Президента могут быть внесены дополнительные пункты.

Об этом она сказала на брифинге для прессы.

Она подтвердила то, что сам мирный план будет представлен Президентом завтра.

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с представителями легитимной власти Донецкой и Луганской областей.

Во время встречи Глава государства представил 14 пунктов мирного плана на востоке страны. В частности, Порошенко отметил важность внесения изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти. Президент отметил, что соответствующий проект изменений Основного Закона будет направлен на рассмотрение Венецианской Комиссии. «Наша цель не война, наша цель - мир», - подчеркнул он.

«Ключевой элемент: Президент добровольно отказывается от возможности назначать глав облгосадминистраций и райгосадминистраций, проводятся досрочные местные выборы и избранные депутаты формируют местный совет, который в свою очередь формирует исполнительный комитет», - подчеркнул Глава государства.

Порошенко заявил, что для восстановления экономики Донбасса вместе с партнерами из Евросоюза мы разработали программу создания рабочих мест на востоке Украины, с перспективой инвестиций и с проектом программы по экономической реконструкции региона.

Президент считает, что часть общегосударственных налогов должна оставаться в распоряжении местных властей. «В частности, 25% налога на прибыль должна оставаться для того, чтобы быть стимулирующим фактором», - подчеркнул Президент.