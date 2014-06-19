Порошенко снова провел телефонный разговор с Путиным

22:55, 19 июня 2014
Политика
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19 июня состоялся телефонный разговор Президента Украины Петра Порошенко с Президентом России Владимиром Путиным.

Фото УНИАН

Президент Украины очертил ключевые позиции и график реализации мирного плана ситуации на востоке государства. Петр Порошенко подчеркнул необходимость освобождения заложников и установления эффективного режима контроля на украинско-российской границе.

Глава украинского государства подчеркнул, что наряду с прекращением огня, рассчитывает на поддержку мирного плана.

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Президент России выразил поддержку усилиям по деэскалации ситуации в Донецкой и Луганской областях, процесса прекращения огня и реализации мирного плана Президента Украины.

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