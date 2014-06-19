Турчинов: За введение чрезвычайного положения в ТЭК необходимо «благодарить» Путина

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на выступление одного из лидеров группы “Суверенная европейская Украина” Игоря Еремеева, который отметил, что если в Украине сегодня чрезвычайная ситуация, то нужно вводить военное положение, а не чрезвычайное положение в отдельных отраслях.

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В ответ Турчинов отметил: “То, что у нас чрезвычайное состояние в энергетике, это вы должны аплодировать не выступающему (после выступления Еремеева в сессионном зале прозвучали аплодисменты со стороны отдельных народных депутатов — УНИАН), а Владимиру Путину за чрезвычайное состояние в энергетике Украины, которая блокируется Российской Федерацией”.

“Против нас ведется агрессия. Если вам это не известно, уважаемые коллеги, то включите телевизор, любую программу, и вы об этом узнаете”, - подчеркнул Турчинов.