Турчинов: За введение чрезвычайного положения в ТЭК необходимо «благодарить» Путина
Председатель Верховной Рады Александр Турчинов заявляет, что за необходимость введения чрезвычайного положения в топливно-энергетическом комплексе Украины необходимо «поблагодарить» президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на заседании парламента, отвечая на выступление одного из лидеров группы “Суверенная европейская Украина” Игоря Еремеева, который отметил, что если в Украине сегодня чрезвычайная ситуация, то нужно вводить военное положение, а не чрезвычайное положение в отдельных отраслях.
Читайте такжеАваков обещает и впредь быть "максимально неудобным путинскому режиму"
В ответ Турчинов отметил: “То, что у нас чрезвычайное состояние в энергетике, это вы должны аплодировать не выступающему (после выступления Еремеева в сессионном зале прозвучали аплодисменты со стороны отдельных народных депутатов — УНИАН), а Владимиру Путину за чрезвычайное состояние в энергетике Украины, которая блокируется Российской Федерацией”.
“Против нас ведется агрессия. Если вам это не известно, уважаемые коллеги, то включите телевизор, любую программу, и вы об этом узнаете”, - подчеркнул Турчинов.