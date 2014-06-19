Акунин: Путин в любом случае плохо кончит

Такое мнение он высказал в интервью DW.

"У Владимира Путина выбора уже нет. Он в любом случае кончит плохо. Это произойдет либо в виде дворцового переворота, или социального срыва. Когда система отказывается от выборов, она не оставляет выбора народа", - считает писатель.

По его словам, российская власть лишила себя возможности провести изменения в стране мирным путем.

"То, что мы пытались делать в последнее время, и то, что у нас не получалось - прежде всего через тупость и недальновидность российской власти, - было для нее способом мирного перехода. Власть этого не поняла. Сейчас она себя лишила такой возможности", - подчеркнул Акунин.