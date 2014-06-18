Аваков обещает и впредь быть "максимально неудобным путинскому режиму"

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ответ на возбуждение уголовного дела Следственным комитетом РФ обещает и впредь быть "максимально неудобным путинскому режиму"

Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

«Спасибо за высокую оценку моей и Игоря Валерьевича (Коломойского) работы. Обязуюсь и впредь работать и служить Украине так, чтоб быть максимально неудобным путинскому режиму!», - написал Аваков.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июня, в Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Днепропетровской облгосадминистрации Коломойского и министра внутренних дел Украины Авакова. По версии «следствия», Аваков, действуя согласованно с Коломойским и другими лицами из числа высших руководителей Министерства обороны Украины, в период с 12 апреля «умышленно с целью убийства гражданских лиц» организовал и руководил войсковой операций.

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Справка УНИАН. В марте 2014 года РФ в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция.