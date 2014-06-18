В России возбудили дело против Коломойского и Авакова
В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.
«В ближайшее время следствие намерено вынести постановление о привлечении Коломойского и Авакова в качестве обвиняемых, ходатайствовать перед судом о заочном избрании в отношении них меры пресечения и объявить в международный розыск, как лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества», - говорится в сообщении.
Читайте такжеРоссия берет на себя функции всемирной полицииНапомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.
Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».
15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция, которая продолжается до сих пор.