В России возбудили дело против Коломойского и Авакова

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время следствие намерено вынести постановление о привлечении Коломойского и Авакова в качестве обвиняемых, ходатайствовать перед судом о заочном избрании в отношении них меры пресечения и объявить в международный розыск, как лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия берет на себя функции всемирной полицииНапомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика».

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция, которая продолжается до сих пор.