В России возбудили дело против Коломойского и Авакова

12:16, 18 июня 2014
Политика
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В Следственном комитете РФ заявили о возбуждении уголовного дела в отношении председателя Днепропетровской облгосадминистрации Игоря Коломойского и министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.

REUTERS

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«В ближайшее время следствие намерено вынести постановление о привлечении Коломойского и Авакова в качестве обвиняемых, ходатайствовать перед судом о заочном избрании в отношении них меры пресечения и объявить в международный розыск, как лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и безопасности человечества», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРоссия берет на себя функции всемирной полицииНапомним, РФ в марте 2014 года, в нарушение всех международных договоров, аннексировала украинский Крым, и продолжает дестабилизировать ситуацию на востоке Украины, направляя туда вооруженных террористов.

Власти РФ оказывают военную, материально-техническую, экономическую и финансовую поддержку террористическим организациям «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика». 

15 апреля в Донецкой и Луганской областях началась антитеррористическая операция, которая продолжается до сих пор.

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