В Раду внесено постановление о приостановке аккредитации журналистов из РФ

В парламенте зарегистрирован проект постановления о приостановке аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации России при органах власти.

Авторами документа являются народные депутаты от фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, Игорь Мирошниченко и Александр Мирный.

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