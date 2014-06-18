В Раду внесено постановление о приостановке аккредитации журналистов из РФ
13:43, 18 июня 2014Политика
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В парламенте зарегистрирован проект постановления о приостановке аккредитации журналистов и технических работников некоторых средств массовой информации России при органах власти.
В Раду внесено постановление о приостановке аккредитации российских журналистов / фото inpress.ua
Авторами документа являются народные депутаты от фракции ВО "Свобода" Руслан Кошулинский, Игорь Мирошниченко и Александр Мирный.
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